Policiais federais fazem ato contra Reforma hoje na capital

Curitiba – Policiais federais paranaenses farão na manhã dessa quinta-feira (27) uma manifestação em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, sede dos trabalhos da operação Lava Jato. Eles criticam o texto da PEC 06/19 e reivindicam mudanças que contemplem uma regra de transição justa, integralidade e paridade, idade diferenciada para homens e mulheres, diminuição da alíquota previdenciária e melhoria no regime de pensões. O ato está marcado para as 11h e deve reunir representantes de todos os cargos.

Segundo a presidente do Sinpef/PR (Sindicato dos Policiais Federais do Paraná), Bibiana Orsi, é “absolutamente incoerente que as reformas que o governo julga necessárias passem por cima de direitos e prerrogativas constitucionais de setores essenciais para a superação dos principais problemas que atingem o Brasil, como a violência e a corrupção”.

líder sindical chama atenção, também, para a diferenciação de militares e profissionais civis. “É inaceitável. O papel das forças militares, sobretudo em momentos de crise, é de suma importância. Mas não há como negar que são os policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, agentes penitenciários e guardas municipais que lidam diariamente com a violência, o medo, a desvalorização e até mesmo com as restrições à liberdade e à segurança, que também são estendidas à sua família”, frisou.