Polêmica extracampo: CBF garante Neymar na Copa América

Rio de Janeiro – Em meio à polêmica que envolve Neymar fora de campo e a preparação da seleção brasileira masculina para a Copa América e a feminina para a Copa do Mundo, o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, garantiu que o camisa 10 do Brasil e do PSG não corre o risco de ficar de fora da competição que será realizada no País por conta do inquérito policial sobre a divulgação de fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro.

“Não há expectativa alguma de que o Neymar não esteja na seleção na Copa América. Estamos acompanhando atentamente o que está acontecendo. Temos total confiança no Neymar, sabemos a pessoa que é, o homem que é, o atleta que é. A CBF acompanha todos os fatos e com total confiança de que tudo será esclarecido o mais rapidamente possível”, resumiu o dirigente, que está na França, onde a seleção feminina iniciará o Mundial no fim de semana.

A possibilidade de o jogador ficar de fora da Copa América foi levantada após o pedido da CBF para o adiamento do depoimento de Neymar na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, inicialmente marcado para amanhã, mas agora em nova data – a ser solicitada pela defesa.

Segundo Cabloco, o pedido de adiamento do depoimento do camisa 10 se deu porque a data escolhida pelos investigadores será em meio a uma das viagens da seleção na preparação para a Copa América – domingo o Brasil enfrentará Honduras em Porto Alegre.

No crime de divulgação de imagens envolvendo conteúdo sexual, a pena é a reclusão de um a cinco anos, mas pode ser aumentada de um terço a dois terços se o crime é praticado por alguém que mantém ou mantinha relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. A Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito sobre o caso Neymar, ou seja o prazo final será antes do fim da Copa América, marcada para terminar no dia 7 de julho – e iniciar no próximo dia 14.