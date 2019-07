Polêmica da torcida única na Arena da Baixada

Curitiba – Os ingressos para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Athletico e Flamengo, na próxima quarta-feira (10), às 21h30, na Arena da Baixada, começaram a ser vendidos somente para torcedores do Furacão.

A medida causou revolta dos torcedores flamenguistas que se programavam para ir ao estádio.

Diante da postura adotada desde o ano passado pela diretoria do Athletico de ter apenas sua torcida caracterizada nos jogos realizados na Arena da Baixada em competições organizadas pela FPF (Federação Paranaense de Futebol) e pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a torcida do Flamengo se mobiliza nas redes sociais para que a mesma medida seja adotada no duelo de volta. Ou seja: os torcedores do time da Gávea querem que a diretoria flamenguista não comercialize ingressos para a torcida do Furacão na segunda partida, dia 17, no Maracanã.

O torcedor do Flamengo até poderá entrar na Arena da Baixada só que sem qualquer material que caracterize o time carioca e ficará no meio dos atleticanos.

“Chumbo trocado não dói”, disse o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, via Twitter.