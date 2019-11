Plantio é concluído e produtores comemoram previsão de mais chuva

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Embora o volume de chuva da última semana não tenha sido tão significativo em todos os municípios do oeste, foi suficiente para que o plantio de soja e milho fosse concluído. “Estamos com todas as sementes no solo em 100% das áreas”, afirma o técnico agrícola do Deral/Seab de Cascavel José Pértille.

Nos 28 municípios que compreendem o Núcleo de Cascavel, a área de soja é de 532 mil hectares e a previsão para a colheita é de 1,9 milhão de toneladas de soja. Foram cultivados 19 mil hectares de milho e a expectativa de que sejam colhidas 209 mil toneladas de milho.

A preocupação agora é com as áreas que precisam ser replantadas, onde houve o plantio em solo seco. “Ainda não sabemos qual a área que precisará de replantio. Os produtores devem aguardar mais uns dias para ver se a semente germina. Depois disso conseguiremos saber exatamente quanto foi prejudicado”, explica Pértille, que acrescenta que a decisão de replantar varia de produtor para produtor. Alguns, mesmo com germinação abaixo do ideal, acreditam que o prejuízo possa ser compensado na produtividade na colheita.

Vem mais chuva por aí

A previsão do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) é de mais chuva para todo o Estado nos próximos dias. Mas novamente serão chuvas isoladas, podendo ser registradas em determinados locais e outros não. Isso porque são áreas de instabilidade que se formão da junção de calor e umidade de determinados locais. Por isso, também não há como estimar o volume de água que pode cair até a próxima segunda-feira (11), quando o tempo deve voltar a ficar ensolarado.

O Simepar reforça o alerta para risco de temporais com rajadas de vento e raios.

A notícia de mais chuva é comemorada no campo. “Quanto mais chuva melhor nesse momento de germinação do grão. O produtor está animado e confiante com a previsão, ainda mais depois desse longo período de seca”, garante José Pértille.

Acumulado

O Simepar registrou do dia 28 de outubro até 1º de novembro acumulado de 16 milímetros em Cascavel, 14,2mm em Foz do Iguaçu, 17,2mm em Palotina e Toledo com incríveis 60,2 mm no mesmo período.