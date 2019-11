Pioneiro na medicina cascavelense

Natural de Iporã, Antonio João de Oliveira saiu da pequena cidade paranaense para estudar Medicina na IFPR (Universidade Federal do Paraná). Ele encerrou a graduação em 1980 e, desde então, passou a residir em Cascavel.

Sócrates João de Oliveira conta que o tio Antonio foi um dos primeiros médicos a chegar a Cascavel. “Ele veio para Cascavel com mais quatro amigos que também eram médicos e logo foi atuar no Hospital Nossa Senhora Salete”.

Antonio trabalhou durante 40 anos no hoje chamado Hospital do Coração. Nos últimos dez anos como diretor clínico da unidade. “O antigo diretor queria alguém de confiança para pôr no cargo, então escolheu o meu tio”, conta Sócrates.

O médico tinha o hospital como uma segunda casa. “A vida dele era o hospital”, lembra Sócrates.

Hipismo

Além da medicina, Antonio João tinha uma grande paixão: cavalos. Ele era um assíduo praticante de hipismo. “Ele participava de muitos campeonatos regionais e nacionais, tinha cavalos vencedores”, conta o sobrinho Sócrates João de Oliveira.

Antonio criou o Haras Pai e Filho e a paixão pelos cavalos passou para os dois filhos, Silvio Jorge João de Oliveira Neto e Antonio João de Oliveira Filho. “No haras existem mais de 200 prêmios dos três dos campeonatos que eles participaram”, conta Sócrates.

A despedida

Antonio João de Oliveira sofria de arritmia cardíaca e estava internado havia dez dias no Hospital São Lucas. “Ele sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas os danos cerebrais foram muito fortes e ele faleceu por conta de uma dessas lesões”, explica o sobrinho Sócrates João de Oliveira. Antonio faleceu no dia 6 de novembro.

Sócrates conta que Antonio será lembrado como uma pessoa feliz: “Ele era muito brincalhão, querido por todos… Nos dias em que ele ficou internado, todos do hospital perguntavam por ele, para saber como ele estava”.

Além dos dois filhos, o médico deixa a esposa, Mara Lúcia de Oliveira.