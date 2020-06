Pilotos da Copa HB20 entregam alimentos à primeira-dama do PR

Luciana Saito Massa, esposa do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, recebeu 1,5 tonelada de alimentos Crédito: Divulgação

Luciana Saito Massa, esposa do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, recebeu 1,5 tonelada de alimentos Crédito: Divulgação

Com mais de 90 dias de isolamento social por conta do coronavírus, muitas iniciativas em prol dos mais afetados pela crise econômica se expandem em diversos setores da sociedade. No automobilismo não é diferente. A parceria entre as empresas WD-40, Mundial Prime, Gestauto, Hyundai e os pilotos Christiano e Lucas Bornemann deve levar esperança e alegria a centenas de famílias em situação de vulnerabilidade neste período pandêmico.

Os irmãos Bornemann entregaram na última quinta-feira à primeira-dama do governo do Paraná, Luciana Saito Massa, o resultado da Ação Solidária promovida por pilotos, patrocinadores, colaboradores e a organização da Copa HB20. Foram encaminhadas 1,5 tonelada de alimentos à Defesa Civil e que serão distribuídas nos próximos dias às famílias mais necessitadas.

Além dos pilotos curitibanos, Carlos Bordoni (WD-40), Antonio Bordin Neto (representando Daniel Kelemen da Copa HB20), Dirley Fonseca (Mundial Prime) e Felipe Muraski (Gestauto) estiveram presentes na entrega simbólica da doação em frente ao palácio do governo.

Totalmente focado em sua preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Kart, adiado de julho para dezembro por conta da pandemia do coronavírus, Cauã Mendes (GO! Motorsport Preparadora de Motores Premium/Scuderia Marcelino), piloto oficial da fabricante de chassis Thunder Technology, esteve em Birigui (SP) no último fim de semana. Aproveitando a retomada das competições no Kartódromo Speed Park, o palco do próximo Campeonato Brasileiro, o piloto da Scuderia Marcelino trabalhou nos acertos de seu equipamento competindo na terceira etapa da Copa Interior pela categoria F400, que reuniu 18 concorrentes, dentre eles vários com renome nacional. Depois de largar em segundo, ele conquistou a vitória com uma vantagem de apenas um centésimo de segundos sobre Lucca Croce.

Fórmula E

A organização da Fórmula E (carros elétricos) divulgou o calendário para a temporada 2020/2021, a primeira que terá o reconhecimento da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) como Campeonato Mundial. Serão 14 etapas, começando no dia 16 de janeiro, em Santiago, no Chile; e terminando com a rodada dupla de Londres, nos dias 24 e 25 de julho.

Brasil

