Pietro Fittipaldi é confirmado como piloto reserva da Haas

Pietro Fittipaldi em seu último teste com a Haas em Abu Dhabi no ano passado - Crédito: Divulgação

A Haas F1 Team confirmou ontem Pietro Fittipaldi como seu piloto reserva e de testes na Fórmula 1. O brasileiro já trabalha com o time desde novembro de 2018, quando fez sua estreia pilotando o carro da equipe nos testes de pneu da Pirelli em Abu Dhabi. Desde então, Pietro trabalha com o time norte-americano conduzindo o carro em treinos (foram mais de 2.000 quilômetros desde então) e também no trabalho de ajuste do F1 com o simulador.

Em sua nova função, Fittipaldi seguirá trabalhando com o time no simulador, mas agora também fica à disposição da equipe ao longo dos GPs da temporada 2020 da F1, que teve seu início atrasado em função da pandemia global do Covid-19. Outra função do jovem brasileiro será representar a Haas F1 Team nos eventos da Formula 1 E-sports – o próximo Virtual Grand Prix será no domingo, dia 5 de abril.

Nas pistas, Fittipaldi vem de uma temporada de bastante trabalho com a Haas na F1. O brasileiro testou o carro em Abu Dhabi no último mês de dezembro e completou 135 voltas na pista de Yas Marina, percorrendo aproximadamente 750 quilômetros, ou seja, duas corridas e meia. Com os testes na pista onde a F-1 encerrou o ano de 2019, Pietro acumulou 2.185 quilômetros percorridos com o F-1 da Haas, totalizando 422 voltas em três circuitos diferentes: Abu Dhabi, Barcelona e Bahrein. Além dos treinos da F1, Pietro disputou nos últimos anos algumas das maiores categorias do mundo, como DTM (fazendo a temporada completa 2019), Indy e WEC. Em 2017, Pietro foi o campeão da World Series, considerada uma das principais divisões de acesso da F-1.

“Naturalmente, gostaríamos de ter feito esse anúncio na véspera do Grande Prêmio da Austrália que abriria a temporada, mas os acontecimentos envolvendo o covid-19 trouxeram outras prioridades”, diz Guenther Steiner, chefe da equipe Haas F1 Team.

“Pietro [Fittipaldi] já provou seu talento ao longo de sua carreira e obviamente nós tivemos a oportunidade de trabalhar de forma bem próxima dele nos últimos 12 meses. Estamos muito contentes em continuar essa relação e confirmá-lo como nosso piloto de testes oficial e reserva para a Haas F1 Team em 2020. O trabalho dele na pista nos testes e no simulador foi sem dúvida de muito valor, ainda mais levando em conta o ano de desafios que tivemos na última temporada. Estamos felizes em continuar a oferecer a ele mais oportunidades de expandir essa relação com o time em 2020 assim que todos pudermos retomar os trabalhos. Pietro vai continuar nos dando opiniões significantes para o nosso programa de corrida apoiando Romain (Grosjean) e Kevin (Magnussen) e todo time de engenharia com o Haas VF-20.”

Neto do bicampeão mundial de F-1 e duas vezes vencedor da Indy-500, Emerson Fittipaldi, Pietro comentou sobre o anúncio. “Mal posso esperar para seguir desenvolvendo minhas funções na Haas F1 Team, que comecei no fim de 2018. Agradeço muito ao Gene Haas e ao Guenther Steiner pela continuação dessa oportunidade e acreditarem em meu trabalho como piloto. Você nunca para de aprender na F-1, seja em horas no simulador, seja fisicamente atrás do volante no carro na pista, algo que fiz muito com a Haas, acumulando mais de 2.000 quilômetros em testes. É gratificante poder ter essas duas experiências e estar associado a um time que conquistou tanto no esporte em tão pouco tempo”, diz Fittipaldi, que teve ampliada sua função em 2020 como piloto reserva após conseguir emitir sua superlicença para F-1.