Piloto de testes da Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi voltou a guiar o carro da equipe ontem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e teve seu dia de maior quilometragem no ano. O brasileiro percorreu 135 voltas na pista, aproximadamente 750 km, ou seja, duas corridas e meia. A prova em Abu Dhabi, que encerrou a temporada 2019 no último domingo, teve 55 voltas. A melhor volta registrada por Fittipaldi foi 1m39s682, realizada com pneus C5, compostos supermacios.