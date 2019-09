Pia Sundhage convoca seleção feminina para amistosos

A técnica da seleção brasileira de futebol feminino, a sueca Pia Sundhage, realizou uma convocação nesta (19) para partidas amistosas contra a Inglaterra e a Polônia.

O Brasil enfrenta a Inglaterra em em Middlesbrough e pega a Polônia no dia 8 em Kielce.

Retorno de Marta

O destaque foi a convocação da atacante Marta, do Orlando Pride, que se recuperou de lesão e que pela primeira vez trabalhará com Pia na seleção brasileira.

Segundo a treinadora, a camisa 10 foi chamada com a expectativa de que ela contribua com sua experiência: “Esperamos que Marta seja uma jogadora chave tanto dentro como fora do campo. Será uma oportunidade de ver como ela desempenha nesta equipe.”

Nova auxiliar

Antes do anúncio das jogadoras convocadas para os amistosos foi informado que a sueca Lilie Persson assumirá o cargo de auxiliar-técnica de Pia Sundhage na seleção. As duas já trabalharam juntas e levaram a Suécia à conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

convocação

Esta é a convocação realizada pela treinadora sueca desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Nos dois primeiros jogos sob o comando de Pia o Brasil goleou a Argentina por 5 a 0 e empatou com o Chile em 0 a 0, em partidas disputadas em São Paulo.

Convocadas

Goleiras: Aline (Tenerife), Bárbara (Avaí) e Letícia (Corinthians).

Defensoras: Bruna Benites (Internacional), Daiane (Tacón), Erika (Corinthians), Giovanna (Avaldsnes), Kathellen (Bordeaux), Mônica (C.F.F. Madrid), Poliana (São José) e Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Aline Milene (Ferroviária), Formiga (PSG), Luana (KSPO), Maria (Juventus) e Thaisa (Tacón).

Atacantes: Andressa (Roma), Beatriz (Incheon), Chú (Changchun Dazhong), Debinha (North Carolina Courage), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride) e Victória (Corinthians).