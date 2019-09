Pente fino nas prefeituras paranaenses

Pente-fino I

A turma do TCE não dá moleza para as prefeituras. Agora, o órgão vai auditar a pavimentação em cinco cidades (Colombo, Foz do Iguaçu, Paranavaí, Sarandi e Umuarama). Para isso, amostras de pavimento de vias urbanas serão coletadas e analisadas por empresa especializada contratada, sob a supervisão da Coordenadoria de Obras Públicas do Tribunal. A previsão é de que ano que vem mais cinco obras do mesmo tipo situadas em outros municípios sejam auditadas.

Pente-fino II

Em 2017, o Tribunal auditou 33 obras de pavimentação no Paraná. Em cada um dos locais foram retiradas, em média, 60 amostras de dez centímetros da rotativa – para avaliação da espessura do revestimento – e de oito a dez placas do pavimento – cada uma medindo 50 por 50 centímetros – para realização de ensaios de qualidade e aferição da espessura e resistência da base da via.

Contrato

Para fazer essa avaliação minuciosa, o TCE contratou a Concresolús, empresa com sede em Cascavel.