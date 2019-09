Pelo título simbólico

A Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua penúltima rodada do primeiro turno neste fim de semana e os “numerologistas” de plantão já começam a entrar em ação. Uma das estatísticas mais aguardadas e que tem alta porcentagem de acerto, diz respeito ao título simbólico da primeira metade da competição.

Desde a primeira edição com o formato atual, em 2003, doze vezes o campeão terminou o primeiro turno na ponta. Foi assim com Cruzeiro (2003, 2013 e 2014), Santos (2004), Corinthians (2005, 2011, 2015 e 2017), São Paulo (2006 e 2007), Fluminense (2010) e Palmeiras (2016). Essa conta só não fechou em 2008 (Grêmio virou o turno líder e São Paulo foi campeão), em 2009 (Internacional foi líder e Flamengo campeão), em 2012 (Atlético-PR foi líder e Fluminense campeão) e 2018 (São Paulo foi líder e Palmeiras campeã).

Desta vez, Flamengo e Santos estão em busca da estatística. Apenas os dois podem faturar o título simbólico do turno. E ao que tudo indica, levarão essa disputa para a próxima rodada, a última do turno, pois não querem perder pontos neste fim de semana.

Líder pelos critérios de desempate, o Rubro-Negro carioca faz duelo de opostos com o lanterninha Avaí, às 17h deste sábado na Ressacada, em Florianópolis (SC). Apesar de visitante, o Fla deverá atuar com grande parte da torcida a em seu favor.

Já o Peixe será mandante domingo à tarde, às 16h, contra o Athletico Paranaense, que vêm de jogo decisivo e desgastante com o Grêmio e deverá poupar alguns jogadores para a disputa do título da Copa do Brasil com o Internacional, a partir de quarta-feira (11).

O detalhe é que no próximo fim de semana, na próxima rodada, a última do primeiro turno, a que definirá o campeão simbólico da primeira metade do Brasileirão, Flamengo e Santos farão um confronto direto, no dia 14 (sábado), no Maracanã.