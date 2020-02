Pela seleção de taekwondo

Mestre Ricardo Zimmer com seus comandados no último treino em Cascavel

Os melhores atletas de taekwondo do Brasil estão reunidos em Vitória, no Espírito Santo, para as disputas do Grand Slam 2020. A competição contará com competidores cascavelenses definirá a seleção brasileira permanente nas categorias adulto e juvenil, e será seletiva aberta para o Campeonato Pan-Americano das categorias infantil, cadete e master.

Serão sete representantes da Associação Juventus/AOP Cascavel comandados pelo Mestre Ricardo Zimmer: Fábio Junior Santiago e Luane Camargo na categoria juvenil e Camile Schraeber, Larissa Camargo Lima, Leonardo Pietro Ficagna, Mayra Lorena e Maria Vitoria Menezes – essas duas últimas do UFT Consolata – na categoria cadete.

Já o Mestre Eurico Chagas, também da Juventus/AOP, mas comandante do CT Chagas, terá três atletas na disputa: Érica Larissa Chagas, Thayla Isabela Alves Machado e Gustavo Lins Lupion, respectivamente nas categorias juvenil, infantil e cadete.

Toda a programação do Grand Slam de Taekwondo 2020 será desenvolvida no Centro Esportivo Tancredão. São esperados mais de 500 atletas para a competição, com idade a partir de nove anos.