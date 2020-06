Pela primeira vez os campeões da Copa Truck são da mesma equipe

Pela primeira vez na história da Copa Truck, três pilotos de uma mesma equipe chegaram nas três primeiras posições em uma etapa. Wellington Cirino foi o vencedor da prova da prova disputada na tarde deste sábado no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel, com Valdeno Brito em segundo e André Marques completando o trio da AM Motorsport. E por pouco que o Quarteto Fantástico do time não dominou. Débora Rodrigues terminou na sexta posição depois de proporcionar os melhores pegas da prova.

“Foi uma corrida impecável. Um sábado para lembrarmos para sempre. Primeiro a retomada do esporte que amamos em meio a tudo o que está acontecendo no planeta. Depois, os resultados no classificatório e fechando com este resultado sensacional na prova. Só posso agradecer ao André Marques e a todo o time da AM Motorsport por essa qualidade toda”, comentou o vencedor da prova Wellington Cirino.

Valdeno Brito também celebrou o seu pódio logo na corrida de estreia.

“Todo o time está de parabéns. Estou muito feliz com essa experiência logo no início da minha participação aqui na Copa Truck. Foi muito bom”, avaliou.

A terceira colocação também deixou André Marques feliz com o trabalho da equipe.

“É bom demais por tudo que passamos desde o início do ano. Esse resultado é a resposta ao trabalho de todo esse time que construiu um caminhão novo, trabalhou muito em cima dos que já estavam prontos, e tudo isso em meio a pandemia. Esse é o espírito no nosso time”, celebrou.

Débora Rodrigues, que largará da segunda fila na prova deste domingo, brigou muito para estar no pódio, mas acabou perdendo a posição nas últimas voltas.

“Estou contente pelo rendimento do equipamento e pela minha evolução no conjunto todo. Foi uma corrida bonita, de boas disputas, e a possibilidade de estar entre os primeiros. Vamos para a corrida deste domingo em busca de um pódio”, comentou.

Os trucks voltam para a pista neste domingo, a partir das 13 horas para a segunda etapa da Copa 1, já indicando os três primeiros classificados para a Grande Final.

A Prova

O início de corrida foi de domínio completo da AM Motorsport, colocando seus quatro caminhões entre os cinco primeiros colocados. Enquanto Wellington Cirino, Valdeno Brito e André Marques disparavam nas três primeiras posições, Débora Rodrigues subia para P5 e travava um bom duelo com Roberval Andrade.

Na volta 9, os líderes já tinham mais de 20 segundos de vantagem quando Luis Lopes bateu na entrada da reta e causou a primeira entrada do safety car, juntando todo o pelotão novamente.

No reinício da prova, as três primeiras posições permaneceram inalteradas, enquanto Débora Rodrigues seguia o duelo com Roberval Andrade revezando entre P5 e P6.

Ao final, o trio se confirmou na frente e Débora fechou com o P6.

Resultado da Corrida 1 – *sujeito as verificações técnicas

1º – Wellington Cirino (Mercedes-Benz)

2º – Valdeno Brito(Mercedes-Benz)

3º – André Marques (Mercedes-Benz)

4º – Beto Monteiro (VW)

5º – Roberval Andrade (MB)

6º – Debora Rodrigues (Mercedes-Benz)

7º – Adalberto Jardim (PRO)

8º – José Augusto Dias (VW)

9º – Renato Martins (MAN)

10º – Djalma Pivetta (IVE)

11º – Felipe Tozzo (MAN)

12º – Fábio Fogaça (PRO)

13º – Luis Lopes (IVE)

14º – Evandro Camargo (MB)

15º – Felipe Giaffone (IVE)

16º – Leandro Totti (MB)

17º – Rafael Lopes (VW)

18º – Regis Boessio (VOL)

19º – Raphael Teixeira (FOR)