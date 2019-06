Peixe x Galo vale vaga nas quartas da Copa do Brasil

São Paulo – Santos e Atlético-MG entram em campo nesta quinta-feira, às 20h, para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate sem gols na Arena Independência, na partida de ida, quem vencer seguirá adiante na competição, ao passo que nova igualada levará a disputa aos pênaltis.

Em busca de evitar a terceira eliminação no Pacaembu em 2019 – já caiu no Paulistão e na Sul-Americana -, o Peixe entra em campo sem Cueva e Derlis González, que estão com suas respectivas seleções, além de Rodrygo.

O jovem de 18 anos foi chamado pelo técnico André Jardine para o torneio Maurice Revello (Torneio de Toulon), disputado na França, mas optou por não se apresentar e adiar sua despedida do Santos. Desta forma, sem ter recebido a desconvocação oficial da CBF, o clube decidiu por não relacionar o jogador com medo da punição.

Do outro lado, vindo de duas vitórias seguidas, sobre o Unión Calera pela Sul-Americana e o CSA pelo Brasileiro, o Galo deverá entrar em campo com Zé Welison no meio de campo, para dar mais força na marcação e mais segurança no sistema defensivo, no lugar de Adilson.