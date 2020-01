Jovem destaque do kartismo brasileiro em 2019, Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) inicia esta semana uma temporada de transição e de muitos compromissos em 2020. Promovido à categoria Júnior Menor, o piloto brasiliense integrará as disputas do Troféu Ayrton Senna, que homenageará o ídolo brasileiro e será realizado no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), esta semana.

