Pedro Clerot, Stock Car e Casagrande

Pedro Clerot

Focado em buscar o melhor resultado possível para chegar à etapa decisiva disputando o título, o brasiliense Pedro Clerot (Q7 Produções) disputa neste sábado a nona etapa da Copa São Paulo Light de Kart. A rodada, penúltima no calendário do campeonato nesta temporada, será no Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP).

Stock Car

O Autódromo do Velo Città receberá pela segunda vez na temporada os carros do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Neste domingo a pista localizada em Mogi-Guaçu, a 180 km de São Paulo, sediará duas corridas capitais para quem quer seguir na briga pelo título. Em uma temporada de grande alternância no pódio, simbolicamente um dos mais disputados campeonatos dos 40 anos de história da Stock chega à rua reta final com dois pilotos empatados na liderança – e outros seis ainda em condições de brigar pelo título. Os parceiros de equipe Daniel Serra e Ricardo Maurício chegam ao Velo Città empatados em 265 pontos, com Thiago Camilo (249) e Rubens Barrichello (241), Felipe Fraga (225) e Julio Campos (224) se esforçando para não deixar a dupla da Eurofarma RC escapar.

Casagrande

Embalado pela pole position na etapa passada, disputada em Cascavel, e por ter conquistado quatro pódios nas últimas quatro etapas da Stock Car, Gabriel Casagrande terá mais um desafio neste fim de semana no Velo Cittá com a equipe Crown Racing. A pista no interior de SP receberá a décima etapa da temporada e o piloto de Pato Branco conta com bom retrospecto no circuito pelos pódios conquistados em 2017 e 2019.