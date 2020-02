Pedro Clerot focado no Mundial

O lendário Kartódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, será o palco amanhã da abertura da 18ª temporada da Copa São Paulo Light de Kart. E um dos pilotos confirmados na disputa é o brasiliense Pedro Clerot (Q7 Produções), que em janeiro iniciou um ano importante em sua carreira. O projeto de Pedro Clerot para 2020 terá como ápice a disputa do Campeonato Mundial de Kart CIK/FIA, que, pela primeira vez na história, será realizado no Brasil, mais exatamente no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), no fim de outubro.

