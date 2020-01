Pedofilia na ONU

A pedofilia por si só já é chocante, revoltante e repugnante. Crime que vira horror quando o agressor é aquele que deveria oferecer proteção.

Durante muitos anos a Igreja Católica foi alvo de críticas no mundo inteiro por escândalos que eram calados. Agora, o terror paira sobre outra instituição mundial, que nasceu com o propósito de proteger: a ONU (Organização das Nações Unidas).

Documento publicado por um ex-alto comissário da ONU e divulgado pelo jornal britânico The Sun alerta para a presença de uma rede de pedofilia em pleno funcionamento na organização. Seriam 3.300 funcionários envolvidos em 60 mil estupros ocorridos na última década, no que pode ser um dos maiores escândalos de pedofilia do mundo.

As vítimas? As mais carentes, é claro. Aquelas que mais precisam de proteção e que não têm a quem recorrer.

O professor Andrew MacLeod, ex-chefe da ONU, denuncia o “encobrimento endêmico” dos crimes monstruosos por duas décadas e diz que aqueles que tentaram denunciar foram demitidos. “Existem dezenas de milhares de trabalhadores humanitários em todo o mundo com tendências pedófilas, mas se você usar uma camiseta da Unbicef ninguém perguntará o que você está fazendo. Você tem impunidade e pode fazer o que quiser. É endêmico no setor de ajuda [humanitária] em todo o mundo. O sistema está corrompido e deveriam ter parado isso há anos”, alerta o professor.

O número de 60 mil assombra? Pois a própria ONU admite que o provável número de casos relatados contra sua equipe seja o dobro, já que os casos fora das zonas de guerra não são registrados centralmente. Para o professor MacLeod, apenas um em cada dez estupros e agressões cometidas por funcionários da ONU é relatado. Fazer essa conta é como mergulhar em um pesadelo…