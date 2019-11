O senador Oriovisto será o relator da PEC emergencial, que prevê mecanismos de redução de custos para abrir espaço no Orçamento da União. A proposta faz parte do pacote econômico do ministro da Economia, Paulo Guedes, entregue esta semana ao Congresso. Marcio Bittar (MDB-AC) assumiu a relatoria da PEC do pacto federativo e Otto Alencar (PSD-BA) a para a PEC dos fundos públicos.