Pausa: o que rendeu cada equipe até agora

São Paulo – Com o início da Copa America, os jogos do Brasileirão só voltam em julho. Em ótima fase, Palmeiras abre boa vantagem na ponta e surpreende nos números. Flamengo, Goiás e Inter estão logo atrás. Fluminense, CSA e São Paulo têm os piores desempenhos da temporada 2019.

O Verdão é líder com aproveitamento de 84% até agora, com 12 vitórias. Tem a melhor média de gols marcados e sofridos. Inter, Flamengo e Santos completam o G-4 dos melhores.

O Palmeiras disputou 15 partidas no período e tem no desempenho ofensivo e defensivo a justificativa para tamanha sobra entre os 20 clubes da Série A.

Outra dupla paulista mostra que a defesa é um ponto forte: Corinthians e São Paulo. O Timão sofreu 10 gols (média de 0,59) e o Tricolor levou nove (média de 0,64).

CSA, São Paulo, Avaí, Vasco e Corinthians têm tido dificuldades para marcar, todos com média inferior a um gol por jogo.

Confira o balanço do segundo trimestre do futebol brasileiro com percentual de desempenho de cada uma das equipes.

Detalhe: o jogo entre Palmeiras e Botafogo pela sexta rodada do Brasileirão ainda está sub judice e por isso não consta nesse ranking.