Paulo Bento formará dupla com Caus Júnior no Turismo Nacional

A final do Turismo Nacional, a ser disputada sábado no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, terá o cascavelense Paulo Bento em dose dupla, competindo na categoria Super A e a Categoria 2A. Ele irá estrear seu novo carro, o Chevrolet Onix, defendendo as cores da equipe New Holland/Auto Posto Ferlin/Sorbara Motorsport.

Ao decidir competir em duas categorias, Paulo Bento decidiu que seria em dupla e escolheu Edoli Caus Júnior para ser seu parceiro. Na categoria Super A vão competir com o Onix e na Categoria 2A com o Chevrolet Celta de Caus. “Espero ter um grande retorno à categoria e em casa brigar pela vitória. O Caus é um grande piloto e vamos proporcionar fortes emoções para quem for ao autódromo neste sábado”, afirma Paulo Bento.