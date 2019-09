Paulo Bento apresenta o novo carro

O cascavelense Paulo Bento apresenta seu novo carro, um GM Onix, com o qual disputará o restante da atual temporada do Campeonato Paranaense de Marcas, a do Turismo Nacional e a Cascavel de Ouro.

A primeira prova do novo bólido da equipe Consórcio New Holland/Auto Posto Ferlin/Sorbara Motorsport será na prova de encerramento da temporada do Turismo Nacional, no próximo dia 28, em Cascavel.

Paulo Bento adianta que fará alguns testes para finalizar o desenvolvimento do carro nos próximos dias, mas que para a prova do Turismo Nacional espera estar na briga pelas primeiras colocações. “Optamos por não competir nas últimas etapas para trabalhar no desenvolvimento do novo carro. Ele ficou bonito e agora só esperamos pelos resultados de pista”, acentua Paulo Bento.