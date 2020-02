PAULISTÃO | Santos e Palmeiras prometem força máxima no Pacaembu

Gigantes do Paulistão que enfrentaram apenas um clássico este ano e que ainda buscam a primeira vitória neste tipo de duelo, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (29), às 16h, pela 8ª rodada do campeonato estadual.

O jogo será no Pacaembu, onde o Peixe fechou contrato, com a administradora do local, para atuar pelo menos dez vezes este ano. Este será o último compromisso dos rivais antes da estreia na Libertadores, pela qual ambos atuarão na Argentina na próxima semana.

O Santos na terça-feira (3) contra o Defensia y Justicia e o Palmeiras na quarta (4) contra o Tigre. Pela intensidade na preparação para os jogos internacionais, Peixe e Verdão prometem força máxima no clássico. No time da Vila Belmiro, aliás, esses dois próximos jogos são fundamentais para a permanência do técnico português Jesualdo Ferreira (foto). Na equipe alviverde, o atacante Rony, ex-Athletico, foi regularizado, inscrito no Paulistão e deverá estrear logo como titular.