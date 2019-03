Paulistão: Clássicos abrem a semi neste sábado e domingo

São Paulo – As equipes de maior investimento no futebol paulista iniciam neste fim de semana as semifinais do campeonato estadual de 2019. Os primeiros a entrar em campo serão São Paulo e Palmeiras, que duelam pela rodada de ida às 168h deste sábado, no Morumbi. Já no domingo, o duelo será entre Corinthians e Santos, às 16h, em Itaquera. É o segundo ano consecutivo que os quatro gigantes do Estado chegam juntos à semifinal. A última vez que isso havia acontecido era em 1999 e 2000.

SÃO PAULO

Depois de uma 1ª fase desastrosa, o São Paulo finalmente entrou para valer na disputa pelo título do Campeonato Paulista. Mesmo sem ter apresentado um futebol brilhante, o clube se impôs diante do Ituano e conquistou duas vitórias, por 2 a 1 e 1 a 0, nas quartas de final. A classificação aliviou o clima no Morumbi. E assim como fez nas quartas, o Tricolor precisa fazer valer o mando de campo para conseguir a vaga. Até aqui, este desempenho não tem sido muito satisfatório, com apenas três vitórias em oito jogos em casa, tendo empatado três e perdido dois.

PALMEIRAS

A missão do Tricolor só não será muito fácil, pois o Palmeiras vive um ótimo começo de temporada. Até aqui, o time entrou em campo 16 vezes e saiu vitorioso em 10 oportunidades, tendo empatado cinco e perdido somente uma. Para completar, a defesa não tem dado chance para os adversários, sendo vazada em apenas cinco partidas. A única coisa que faltava para carimbar a qualidade do Alviverde ocorreu terça-feira, quando atropelou o Novorizontino por 5 a 0, alcançando a segunda goleada no ano.

CORINTHIANS

No domingo, o Corinthians defenderá uma sequência positiva de 11 jogos sem perder. Porém, que foi também o único grande que precisou dos pênaltis para avançar nas quartas de final. Estes altos e baixos foram as marcas do começo do ano, mas que o clube havia corrigido, principalmente após ganhar moral despachando o Racing e vencendo o Ceará por 3 a 1, pela Copa do Brasil, fora de casa. Agora, o time tenta reviver este bom momento e largar com vitória no confronto contra o Santos.

SANTOS

Depois de perder para o Novorizontino e sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Botafogo, o Santos finalmente acertou a zaga e saiu do confronto contra o Red Bull sem ser vazado. O feito é ainda mais emblemático porque ocorreu diante da equipe de melhor campanha da 1ª fase do estadual. O fator que preocupa o Peixe agora é o ataque. Nas últimas cinco partidas o clube só conseguiu marcar em uma, na partida de ida contra o Red Bull. A situação é ainda mais dramática se levar em consideração que o time só balançou as redes fora de casa contra o Altos, pela Copa do Brasil. Tendo passado em branco em todos os seus outros cinco compromissos como visitante. A deficiência pode custar caro em caso de derrota neste domingo, afinal, o time entraria em campo na partida de volta com obrigação de balançar as redes.