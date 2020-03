PAULISTÃO | Campeonato fica parado por tempo indeterminado

A duas rodadas do fim da primeira fase, a exemplo do Carioca, o Paulistão 2020 foi paralisado ontem (16) pela Federação Paulista de Futebol, mas, ao contrário do Rio de Janeiro, “por tempo indeterminado”. A decisão foi tomada em consenso com os clubes e na saída do encontro o presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou que o “tempo indeterminado” será reavaliado na próxima segunda-feira (23). “Todos nós temos responsabilidades. Tomamos a decisão também para servir de exemplo para outras categorias pararem. Vamos fazer uma avaliação a cada sete dias”. Para a próxima rodada, estava previsto o clássico Corinthians x Palmeiras, em Itaquera. O time alvinegro luta contra o rebaixamento e o Verdão pela liderança do Grupo B

