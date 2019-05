Pato Futsal tenta disparar na liderança da Série Ouro

Cascavel – Líder da Série Ouro do Paranaense ao golear o Matelândia por 7 a 2 e contar com a derrota do Cascavel diante do Foz Cataratas, por 4 a 2, ambos na noite de terça-feira (28), o Pato Futsal pode disparar na topo da classificação nesta quinta-feira, dia no qual visita o Ampére, às 20h30, no Ginásio da Rondinha, em partida antecipada pela 14ª rodada.

Os resultados de terça-feira fizeram o Cascavel permanecer com 25 pontos, mas agora na segunda posição, e o Pato chegar aos 27, na liderança. Nesta noite, em duelo regional contra um adversário que tenta chegar à parte intermediária da classificação – é o 11º, com 6 pontos -, o time pato-branquense tenta ganhar gordura para no próximo compromisso pela Série Ouro fazer confronto direto com o Cascavel, no dia 12 de junho, pela 11ª rodada, no Ginásio da Neva. Até lá, a Serpente terá feito seu jogo pela 12ª rodada, contra o Ampére, na Rondinha, na próxima quinta (6).

A 11ª rodada do Estadual, aliás, foi aberta também na noite de terça-feira, com o empate entre Campo Mourão e Marreco, por 2 a 2. Ela tem outros quatros jogos marcados para este fim de semana, com São José dos Pinhais x Toledo (18h), Umuarama x Dois Vizinhos (20h30) e Matelândia x Ampére (20h30) no sábado, e Palmas x Paranavaí (19h) no domingo.

A 11ª rodada será encerrada apenas no dia 23 de julho, já em meio ao returno da fase classificatória, com o duelo que inicialmente havia sido antecipado entre Marechal e Foz Cataratas, mas que foi adiado por um surto de virose que atingiu o elenco rondonense, em março.