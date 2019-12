Pato Futsal desafia Magnus pelo bicampeonato da LNF

Cascavel – Primeiro paranaense campeão da LNF (Liga Nacional de Futsal), o Pato desafia o Magnus neste domingo (8) em busca do bicampeonato. O duelo que definirá o vencedor de 2019 será às 11h em Sorocaba (SP), com transmissão ao vivo pelo SporTV.

No jogo de ida, fim de semana passado, o time de Pato Branco venceu em casa por 3 a 2, resultado que lhe dá a vantagem do empate para comemorar o título nacional na casa do atual tricampeão mundial.

Para isso, espera contar o retorno do treinador Sergio Lacerda, eleito o melhor técnico da última edição da Liga Nacional e que cumpriu suspensão no jogo em Pato Branco – na véspera desse jogo, foi punido com quatro jogos de suspensão por ofensas à arbitragem contra o Jaraguá, ainda na 1ª fase, em setembro.

A sentença que tirou o treinador das finais é vista como “combustível” pelo bicampeonato: “contra tudo e todos”. “O entrosamento do grupo aumentou ao longo da temporada e sabemos do motivo que estamos na decisão. Crescemos em um momento importante, cada um entendendo a importância do trabalho e querendo muito este título nacional”, comentou o treinador.

Do outro lado, o Magnus só se interessa pela vitória. Sem saldo de gols no regulamento, o time paulista precisa trinfar por qualquer placar no tempo normal para levar a decisão do título na prorrogação, na qual as equipes iniciam com o placar zerado e com a equipe de Sorocaba com a vantagem do empate, por ter melhor campanha na competição.