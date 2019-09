Passeio ciclístico e pedal decisivo

Dois eventos de pedalada deverão reunir grande número de pessoas da comunidade adepta das bikes em Cascavel no domingo (22). A data é propícia, pois será no Dia Mundial Sem Carro, celebrada internacionalmente.

Para incentivar as pessoas a deixarem os veículos motorizados em casa nesse dia, a Ecocataratas promoverá um passeio ciclístico com saída às 8h30 em frente à Prefeitura de Cascavel e chegada no Lago Municipal. O evento é gratuito e contará com sorteio de brindes e duas bicicletas. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site ecocataratas.com.br.

O outro evento do dia será competitivo, válido pela final do Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo, a partir das 7h30, no Autódromo Zilmar Beux. Os portões estarão abertos para quem quiser prestigiar as disputas.