A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através do Instituto de Transportes e Trânsito (Foztrans), promove no dia 22 de setembro um passeio ciclístico para toda a população. A atividade marca o Dia Mundial sem Carro e a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo.

A partida acontecerá as 8h30 em frente ao Cataratas JL Shopping, com chegada na Comunidade Rural de Aparecidinha, um percurso de quase 14 quilômetros. O passeio tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).