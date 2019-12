Passagens compradas: Liverpool envia sua lista para o Mundial de Clubes

Londres – Apesar do calendário apertado, o Liverpool vai com a máxima força disponível para o Mundial de Clubes, no Catar. Os Reds anunciaram ontem (5) os 23 inscritos para a competição da Fifa, e a lista inclui os principais atletas do elenco, como o goleiro Alisson e os atacantes Salah, Firmino e Mané. O volante Fabinho e zagueiro Matip são os desfalques, por conta de lesões.

A inscrição dos atletas encerra oficialmente qualquer dúvida se o clube inglês enviaria um time alternativo para disputar ao menos a semifinal do Mundial, no dia 18 de dezembro – por conta da existência de um jogo pela Copa da Liga Inglesa 24 horas antes da estreia em Doha. Antes, os Reds já haviam confirmado que Jürgen Klopp iria direto para o Catar, e o técnico Neil Critchley, da equipe sub-23, comandaria o time que pegará o Aston Villa, no dia 17.

A lista do Mundial, inclusive, conta com jovens atletas que defenderam o Liverpool em poucas ocasiões, em partidas da Copa da Liga nesta temporada, como o lateral Neco Williams, de 18 anos, e os meias Curtis Jones, 18, e Harvey Elliott, 16.

A lista do Liverpool para o Mundial conta com os goleiros Alisson, Adrán e Lonergan; os defensores Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Joe Gomez, Robertson e Williams; os meio-campistas Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Jones e Elliott; e os atacantes: Firmino, Mané, Salah, Brewster e Origi.

Flamengo com força máxima

O Flamengo também já definiu os jogadores que terão a missão de buscar o bicampeonato mundial. O clube enviou na última segunda-feira (2) para a Fifa a relação de 23 nomes para inscrição no Mundial de Clubes, que terá início na próxima quarta-feira (11) em Doha, no Catar. Não há ausências destacadas. Apenas a garotada da base ficou fora. A lista completa tem os goleiros Diego Alves, César e Gabriel Batista; os laterais Rafinha, Rodinei, Filipe Luís e Renê; os zagueiros Rodrigo Caio, Pablo Marí, Rhodolfo e Thuler; os volantes Willian Arão, Gerson e Piris da Motta; os meias Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego e Reinier; e os atacantes Gabriel, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e Berrío.