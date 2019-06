Paratiba: Após empate com lanterna, Coritiba se volta ao clássico

Curitiba – De volta para casa depois do empate por 1 a 1 com o América-MG, pelo encerramento da 6ª rodada da Série B, segunda-feira (3), em Minas Gerais, o que deixou o Coritiba fora do G4 e o Coelho Mineiro ainda na lanterna e sem nenhuma vitória na competição, o Coxa retomou os treinamentos com vistas agora ao clássico com o Paraná Clube, neste sábado, às 18h, no Couto Pereira.

O duelo, que será válido pela 7ª rodada da Série B, será o de número 102 na história entre os dois times. No histórico do confronto, a equipe alviverde leva vantagem. São 39 vitórias contra 33 do time tricolor. Outros 29 duelos terminaram empatados. O curioso é que o número de gols é o mesmo, com 122 para cada lado.

Neste ano, as duas equipes se enfrentaram na última rodada da fase da Taça Dirceu Krüger, pelo Campeonato Paranaense, e o Coritiba levou a melhor, com uma vitória por 1 a 0 no gramado sintético do Estádio do Pinhão, em São José dos Campos. Artilheiro desta Série B, Rodrigão marcou o gol da vitória contra o Paraná Clube no Estadual.

Paraná Clube

Para a Gralha, que não vence há quatro jogos, mas ainda assim tem campanha inicial superior à do acesso em 2017, os dois próximos jogos serão contra adversários bastante conhecidos. Depois do clássico com o Coritiba, o Paraná Clube receberá o Operário, na terça-feira (11), em seu último jogo antes da pausa da Série B para a Copa América.