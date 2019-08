PARAPAN | Daniel Dias amplia recorde nos Jogos

O recordista mundial dos Jogos Paraolímpicos Daniel Dias alcançou uma marca impressionante em Lima 2019. Ao vencer as provas dos 100m livre da classe S5 e o revezamento 4x100m medley 34 pontos, na noite de quinta-feira (28), ele chegou à admirável marca de 31 medalhas em 31 provas disputadas, sendo todas de ouro.

Ontem à noite ele voltou à água para disputar os 50m borboleta, e hoje à noite disputa os 200m livre. Com 31 medalhas, Daniel Dias é o maior medalhista dos Jogos Paraolímpicos, além de ser considerado referência e exemplo de superação para qualquer pessoa. “É uma alegria imensa chegar neste patamar. Só tenho a agradecer a Deus pelo dom que me deu, à minha família por todo apoio e compreensão nos momentos em que estive ausente competindo”, agradeceu o multicampeão, que de Lima embarcará para Londres, para disputar o Mundial de Natação em busca de mais vagas para as Paraolimpíadas Tóquio 2020.