Paranhos diz que vai cumprir o que prometeu

“Nós temos, até dezembro de 2020, aproximadamente dez unidades de saúde que vamos fazer. Já estamos trabalhando a liberação do projeto da Unidade de Saúde do Morumbi, que já tem recursos garantidos e outros projetos que estão em licitação como a unidade do Bairro Guarujá, outras unidades estão com projetos em fase de acabamento. O que nós nos comprometemos em março de 2017 com planejamento será rigorosamente concluído até dezembro de 2020″, disse o prefeito Leonaldo Paranhos durante inauguração da nova sede da UBS da Vila Tolentino/Neva, ontem (25).

A UBS voltou a atender a população no endereço próprio, na Rua Salgado Filho, esquina com a Rua 1º de Maio, na Vila Tolentino, na última sexta-feira (18). O antigo prédio deu lugar a uma nova e moderna estrutura, que a comunidade passou a usufruir já em horário normal, das 7h às 19h, antes mesmo da entrega oficial.

Durante um ano a comunidade foi atendida em um endereço provisório na Rua Pio XII, 930, prédio que agora atende os moradores do Parque São Paulo, cuja unidade de saúde também passa por melhorias. “Às vezes, nos bairros, é difícil você encontrar um imóvel que tenha condições de receber a unidade de saúde, mas nós nos esforçamos para não deixar a população sem atendimento”, justificou o prefeito.

Unidade nova

A nova estrutura da UBS Vila Tolentino/Neva tem 395,80m² com três consultórios, sendo um odontológico e um diferenciado (com instalações sanitárias), área de recepção, salas de pré-consulta, aplicação de medicamentos, curativo, vacinas, enfermagem, serviço social, coordenação, ACS, reuniões, inalação, copa, farmácia, instalações sanitárias além de central de gases medicinais, central de GLP e abrigo de resíduos.

Investimentos

A obra demandou R$ 1.195.818,43, sendo R$ 415.864,88 provenientes de recurso federal e R$ 786.350,60 de recursos próprios do Município, além de R$ 70 mil investidos na aquisição de mobiliário e equipamento. “Nossa intenção é deixar o Município dentro daquilo que é a regra do Ministério da Saúde. Nós vamos chegar próximo a 100% de cobertura de atenção básica, tanto nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quanto nas USFs (Unidade Saúde da Família). São 23 unidades, incluindo as do interior, e mais algumas como a do Periollo, que não constavam neste pacote e que nós reformamos também; e a construção de pelo menos 14 novas unidades de saúde durante o mandato, para que possamos cumprir nosso mapa da atenção básica. Continuamos com cronograma de investimentos em obra física, equipamentos, laboratórios, no Paid (Programa de Atendimento e Internação Domiciliar) e no CEO (Centro Especializado de Odontologia). Com tudo isso, fazendo da saúde de Cascavel hoje referência nacional, mesmo com os problemas que tem no dia a dia”, concluiu Paranhos.