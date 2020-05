Paranhos diz que população homenageou o Município ao pagar 65% do IPTU

Cascavel – O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, disse que a população prestou homenagem ao Município ao pagar 65% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) até o dia 30 de abril. A data havia sido prorrogada por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19). A projeção da Secretaria de Finanças era de ter uma queda de 30% na arrecadação, mas os números mostram que a redução, em abril, ficará entre 15% e 20%.

Na sexta-feira (1º), o prefeito Leonaldo Paranhos assinou um decreto prorrogando novamente o prazo para pagamento em cota única, com 10% de desconto, e o vencimento da primeira parcela. Agora, os contribuinte têm até o dia 29 de maio para fazer o pagamento do IPTU, Taxa de Lixo e Taxa de Proteção à Desastres.

Paranhos pediu para que os contribuintes que enfrentaram filas e pagaram o imposto até 30 de abril não fiquem chateados com a nova prorrogação. E explicou que as pessoas que deixaram de pagar não o fizeram por negligência, mas devido aos problemas momentâneos enfrentados pela crise da covid-19.

“Nós arrecadamos quase 65% do IPTU. Diferente de todas as cidades do Paraná, a população de Cascavel presta homenagem ao Poder Público pagando os impostos mesmo neste momento de crise”, enfatizou o prefeito.

O secretário de Finanças, Renato Segalla, disse que a prorrogação dará oportunidade aos contribuintes para quitar o tributo com desconto. Segundo ele, a segunda parcela do imposto, que venceria no dia 15 de maio, foi prorrogada para o dia 21 de dezembro.

“Seria incoerente a gente prorrogar a primeira parcela para 29 de maio e manter a segunda parcela para 15 de maio. Estamos fazendo essa alteração e, a partir do decreto que o prefeito assinou, vamos fazer os procedimentos operacionais e técnicos, mas essas datas já estão confirmadas”, explica.

Entre IPTU e Taxa de Lixo, o Município de Cascavel arrecadou aproximadamente R$ 35 milhões.