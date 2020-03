Paranhos apresenta nesta semana plano de retomada econômica ao COE e Acic

A estratégia de enfrentamento ao Coronavírus em Cascavel, conduzida pelo prefeito Leonaldo Paranhos, chega a terceira etapa. Após medidas de contenção de contaminação do COVID-19 e avançar com a estruturação do sistema hospitalar e atendimento na saúde, agora é tempo de apresentar o plano de retomada econômica com o envolvimento do setor produtivo e empresarial. A proposta será submetida à análise e debate nesta sexta-feira (27) ao Centro de Operações de Emergências (COE) e no sábado (28) à Associação Comercial e Industrial de Cascavel.

O país ainda está a mais de uma semana de atingir o pico de casos confirmados de coronavírus, mas em Cascavel as ações de contenção já foram iniciadas no dia 13 de março. A antecipação coloca a cidade à frente de tantas outras, mas ainda exige atenção, neste momento em que se cumpre o isolamento social.

Com a criação do gabinete de crise foi possível traçar uma estratégia fundamentada em três pilares: 1 – Salvar o maior número de vidas possível.

2 – Evitar que o sistema de saúde entre em colapso.

3 – Fazer com que estes dois objetivos ocorram sem que a economia seja destruída.

De acordo com o prefeito, a sociedade cumpre cada uma das etapas com a consciência coletiva de segurança à vida e garantias econômicas. “Nunca vivemos um cenário parecido. É preciso ter foco, parcimônia e resiliência para ser assertivo diante de cada mudança de cenário. E ouvir é parte indispensável nesse processo. Como gestor precisamos tomar decisões céleres, mas com a capacidade de engajar os demais e experientes gestores de Cascavel para que possamos conduzir com coerência e efetividade”, afirma Paranhos.