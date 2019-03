Paranhos apresenta Adelino Ribeiro como secretário de Serviços e Obras Públicas

Durante a tradicional reunião de secretários desta manhã (18), o prefeito Leonaldo Paranhos iniciou a semana apresentando o ex-deputado estadual Adelino Ribeiro da Silva como novo membro do governo municipal de Cascavel. Ele assume a pasta de Serviços e Obras Públicas, que desde o dia 16 de março de 2018 vinha sendo interinamente comandada pelo secretário da Casa Civil, Cletírio Ferreira Feistler, depois que o vice-prefeito Jorge Lange e então secretário de Obras pediu exoneração do cargo no dia 8 de março do ano passado.

De acordo com Paranhos, Adelino faz parte da sua caminhada pública e política “há muitos anos” e “vem somar, agora, compondo diretamente a equipe do nosso governo, com grandes desafios pela frente”. Paranhos disse ainda que Adelino “tem uma grande experiência política e uma sintonia com a população, é um homem do povo. Lá na secretaria está cercado de técnicos com vasta experiência e conhecimento para dar suporte a todas as ações que serão intensificadas ainda mais a partir de agora”.

Adelino disse que assume com o compromisso de somar e batalhar com o prefeito por projetos e recursos que assegurem os avanços necessários no setor de pavimentação, “pois durante o tempo que fiquei como deputado, foi o período que Cascavel mais avançou em asfalto novo; acumulei conhecimento suficiente para saber os caminhos para buscar recursos e avançarmos agora em melhorias para a malha antiga, uma demanda que temos e que precisamos vencer. Conheço a minha cidade, sei da minha responsabilidade e quero o melhor por Cascavel então não vou medir esforços para ajudar o prefeito a fazer um bom trabalho para a comunidade”.

Além de melhorias viárias, Adelino disse que conhece as demandas por iluminação pública e ainda hoje irá se reunir com a equipe técnica da Sesop para discutir as prioridades nas demais áreas. A principal delas, depois das ruas, é a iluminação pública. “Já temos em mente projetos para investir em lâmpadas de LED, que trazem solução a longo prazo”, adiantou.

Biografia

Adelino Ribeiro da Silva nasceu em Goioerê, na região Centro-Oeste, em 13 de julho de 1965. É morador do Bairro Morumbi há mais de 40 anos. Casado e pai de três filhos, Adelino foi vendedor de bilhetes de loterias até se eleger vereador por Cascavel em 1997. Foi reeleito 2000 como vereador mais votado.

O interesse pela política surgiu quando se tornou líder comunitário, assumindo a presidência da Associação de Moradores do Bairro Morumbi. A trajetória é marcada pelo envolvimento com as causas sociais, o que também marcou o trabalho por dois mandatos na Assembleia Legislativa. Eleito em 2010 com 30 mil votos, foi reeleito em 2014 com 43 mil. Enquanto deputado estadual manteve atuação voltada às áreas da saúde, educação e segurança pública.

Na Prefeitura de Cascavel, teve participação ativa em duas gestões. De 17/08/1998 a 26/04/1999 foi gerente da Divisão de Esportes e de 08/12/1999 a 31/03/2000 coordenador de projetos, lotado no Gabinete do Prefeito (ex-prefeito Salazar Barreiros). No período de 01/01/2009 a 01/04/2010 foi secretário de Ação Comunitária (gestão do ex-prefeito Edgar Bueno).