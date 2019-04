Paranaenses buscam vagas aos Jogos Pan-Americanos de Lima

Foz do Iguaçu – Disputado anualmente, o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom deste ano tem um gostinho a mais, a busca pela vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto, o que vai apimentar a competição que começa hoje em Três Coroas (RS) com a presença de mais de 100 atletas de 12 países: Brasil, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Paraguai, Peru, Estados Unidos e Venezuela.

Ao todo serão três dias de provas. Hoje haverá as tomadas de tempo do Slalom Cross, amanhã as classificatórias do C1 e K1 masculino e feminino e no domingo a disputa das semifinais e finais de todas as provas.

Os atletas brasileiros estão em ritmo máximo embalados pelo fim de semana passado, quando houve a disputa da Seletiva Nacional que aconteceu no mesmo local onde será o campeonato internacional.

Paranaense de Ibaiti, Fábio Scchena Rodrigues foi o atleta melhor colocado na Seletiva Nacional pelo Slalom Cross, e agora quer fazer com que o Brasil garanta a vaga nos Jogos Pan-americanos. “São seis vagas que podemos ter e não mais quatro, e eu também quero ir ao Pan”, comenta o atleta, lembrando que a modalidade Slalom Cross foi incluída nesta edição no calendário do Pan de Lima.

A seleção paranaense de canoagem slalom conta ainda com um representante de Foz do Iguaçu, sede da equipe permanente do País: Felipe Borges, no C1 júnior.