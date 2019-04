Paranaense: Taça Dirceu Krüger define os finalistas neste fim de semana

Curitiba – O Campeonato Paranaense de Futebol chega à fase decisiva da Taça Dirceu Krüger neste fim de semana, com os jogos únicos da semifinal desta segunda metade do Estadual. Athletico x Rio Branco decide uma vaga à final neste sábado, às 16h, na Arena da Baixada, e Coritiba x Londrina define a outra no domingo, às 16h, no Couto Pereira. Em caso de empates, os vencedores serão definidos nos pênaltis.

No duelo entre Furacão e Leão da Estradinha, o time rubro-negro tentará repetir o feito alcançado na 1ª Taça, quando foi a Paranaguá enfrentar o rival, no dia 27 de janeiro, e voltou para casa com uma vitória por 2 a 0. Já o Rio Branco quer dar o troco no Athletico para terminar a competição com “pontos somados” diante dos três times da capital – venceu o Paraná Clube em casa e empatou fora com o Coritiba.

Para este jogo, o Athletico chega mais descansado, pois poupou parte dos titulares na derrota por 4 a 1 para o Londrina, na última rodada da 2ª Taça. Desta vez, Marquinhos e Bergon, vice-artilheiros do Paranaense com cinco gols cada, reforçam o 11 inicial do técnico Rafael Guanaes.

Já o Rio Branco, que teve a semana cheia para treinar para esta semifinal, chega embalado por quatro jogos sem derrotas, numa sequência que contou com a vitoria sobre o Paraná e o empate com o Coritiba, além de triunfo sobre o FC Cascavel e o Cianorte.