Pepê Bueno foi convocado pela Confederação Brasileira de Motociclismo para representar o País na categoria MX2 do Motocross das Nações, espécie de “Copa do Mundo” da modalidade. O piloto curitibano embarca amanhã rumo à Holanda, onde encara a competição nos dias 28 e 29 de setembro. Com apenas 22 anos, Pepê é considerado um dos grandes nomes do esporte no País.