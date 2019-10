Paranaense de Velocidade tem etapa decisiva em Cascavel

Gustavo Magnabosco fica com a mão na taça de pentacampeão paranaense com a vitória em Cascavel - Foto: Vanderley Soares

14 - Gustavo Magnabosco80 - Vanderley Soares — Gustavo Magnabosco fica com a mão na taça de pentacampeão paranaense com a vitória em Cascavel - Foto: Vanderley Soares

Sob forte calor, foi disputada sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, a quinta e penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, com promoção e organização do Automóvel Clube de Cascavel e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Sem surpresas, os vencedores em Cascavel foram Gustavo Magnabosco, na categoria Marcas A; Júnior Niju, na Marcas B; Guilherme Ragnini, na Turismo A; Henrique Basso, na Turismo B; e a dupla Rafael Lupatini/Brendon Zonta Gabardo na categoria Turismo C.

Com a vitória em Cascavel, a terceira seguida na atual temporada, Gustavo Magnabosco ficou bem perto de se tornar pentacampeão paranaense. Ele é o campeão da categoria Marcas A em 2013, 2016, 2017 e 2018.

A sexta e última etapa do Paranaense de Velocidade será disputada nos dias 7 e 8 de dezembro em Curitiba.

Resultados da 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade

Categoria Marcas A

Pos. Pilotos Pontos

1º) Gustavo Magnabosco 40

2º) Rafael Barranco 30

3º) Lorenzo Massaro/Wellington Cirino 24

4º) Thiago Klein 18

5º) Ariel Barranco 14

6º) Paulo Bento 14

7º) Rômulo Molinari/Alexandre Frankemberg 6

8º) Alexandre Bastos/Ike Bastos 0

Categoria Marcas B

1º) Júnior Niju 40

2º) Antonio Carvalho 30

3º) Aparecido de Moraes 0

4º) Emerson Luiz Grochoski 0

Categoria Turismo A

1º) Guilherme Ragnini 40

2º) Marcelo Cordeiro/Luiz Tatsch 24

3º) Leonardo Kowalski 23

4º) Alexandre Bastos/Ike Bastos 23

5º) Peterson Calixto/Carlos Alexandre Vez 20

Categoria Turismo B

1º) Henrique Basso 40

2º) Carlos Schilioak 30

3º) Maycon de Oliveira 20

4º) Brendon Zonta Gabardo/Celso Gabardo 16

5º) Narciso Verza 10

6º) Rafael Balestrin 10

7º) Alcione Eduardo Weiss 8

8º) Vinicius Kavilhuka Metzger 6

Categoria Turismo C

1º) Rafael Lupatini/Brendon Zonta Gabardo 40

2º) Marcelo João Filho 30

3º) José Seabra/Thiri Lorentz 24

Bottas

A Ferrari se enrolou nos seus erros e de dobradinha no grid de largada teve que se contentar com o segundo lugar do alemão Sebastian Vettel no GP do Japão, disputado domingo, no Autódromo de Suzuka. O finlandês Valtteri Bottas assumiu a liderança já na largada e venceu. O seu companheiro na Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, completou o pódio com a terceira colocação.

Hamilton líder

Mesmo com o terceiro lugar no Japão, Lewis Hamilton está cada vez mais perto do hexacampeonato. Ele lidera o campeonato de pilotos com 338 pontos, contra 274 de Valtteri Bottas. Charles Leclerc é o terceiro colocado, com 221; Max Verstappen, o quarto, com 212; ao passo que Sebastian Vettel é o quinto, também, com 212 pontos.

Construtores

Com a vitória de Bottas e o terceiro lugar de Hamilton, a Mercedes comemorou o título do Campeonato de Construtores no Japão. A equipe alemã chegou aos 612 pontos e não pode mais ser alcançada pela Ferrari, que tem 433. A Red Bull ocupa a terceira colocação, com 323 pontos.