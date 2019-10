Paranaense de Velocidade já terá provas neste sábado em Cascavel

Cascavel terá mais um fim de semana de velocidade. Neste sábado e domingo será disputada a quinta e penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade no Autódromo Zilmar Beux. Também fazem parte da programação o Metropolitano de Marcas de Cascavel e a Fórmula Academy, que terá a realização da segunda etapa da temporada. A promoção e organização são do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Essa etapa do Paranaense será Open da Cascavel de Ouro, marcada para o dia 3 de novembro. Essa será a última oportunidade de pilotos e equipe testarem os carros em ritmo de competição, que premia o vencedor ou vencedores com um troféu em ouro e mais um cheque de R$ 100 mil.

A programação já prevê provas para este sábado. O complemento será neste domingo. A programação para este sábado é esta: das 8h10 às 8h40, 1º treino da Fórmula Academy; das 8h45 às 9h15, 1º treino de Marcas; das 9h20 às 9h50, 1º treino de Turismo; das 9h55 às 10h25, 2º treino da Fórmula Academy; das 10h30 às 11h, 2º treino de Marcas; das 11h05 às 11h35, 2º treino de Turismo; das 11h50 às 12h20, Briefing; das 11h40 às 12h30, intervalo para almoço; das 12h40 às 12h55, treino classificatório da Fórmula Academy; das 13h00 às 13h30, 3º treino de Marcas; das 13h35 às 14h05, 3º treino de Turismo; das 14h15 às 14h45, 4º treino de Marcas; das 14h50 às 15h20, 4º treino de Turismo; das 15h30 às 15h45, treino classificatório de Marcas; das 15h50 às 16h05, treino classificatório de Turismo; às 16h25, largada da 1ª prova da Fórmula Academy (20 minutos, mais uma volta); e às 17h15, largada da 1ª prova de Marcas (30 minutos, mais duas 2 voltas).

Já a programação deste domingo é a seguinte: das 8h10 às 8h25, warm up de Turismo; das 8h30 às 8h45, warm up de Marcas; às 9h40, largada da 1ª prova de Turismo (30 minutos, mais duas voltas); às 10h40, largada da 2ª prova da Fórmula Academy (20 minutos, mais uma volta); às 11h25, largada da 2ª prova de Marcas (30 minutos, mais duas 2 voltas); às 12h20, largada da 2ª prova de Turismo (30 minutos, mais duas voltas); e às 13h, pódio das categorias Fórmula Academy, Marcas e Turismo.

Classificação do campeonato/seis primeiros

Categoria Turismo A

Pos. Pilotos Pontos

1º) Leonardo Kovalski 138

2º) Guilherme Ragnini 133

3º) José Carlos N. Pederneiras 57

4º) Peterson de Andrade/Carlos Alexandre Vaz 54

5º) Afonso Maia Bastos/Alexandre Maia Bastos 50

6º) Karl Rauscher 43

Categoria Turismo B

1º) Henrique Schmitz Basso 126

2º) Carlos Eduardo Schilipack 98

3º) Marcelo Cancelli/Ezequiel Dall Asta Vieira 80

4º) Naor V. Costanaro Petry 70

5º) Rafael Balestrin 64

6º) Sérgio Francisco Bucco Júnior 55

Categoria Turismo C

1º) César Ribas de Lima 101

2º) José Carlos R. Seabra Santos 100

3º) Roberto Bonato/Evandro Maldonado 88

4º) Rafael Hilgemberg 70

5º) Arlei Tucholski/Cláudio Tucholski 44

6º) Luiz Otávio Brambila Rodrigues 36

Categoria Marcas A

1º) Gustavo Magnabosco 108

2º) Stive Augusto Tokarski 80

3º) Paulo Bento 72

4º) Rafael Barranco 68

5º) Ruslan Carta Filho/Andrei Carta 59

6º) Romulo Molinari/Alexandre Frankemberger 57

Categoria Marcas B

1º) Sextilio Hans Júnior 78

2º) Antonio J. Amorim Carvalho 71

3º) Emerson Luiz Grochoski/Rodrigo Kostin 38

4º) Gefferson Luís de Lima 34

5º) Gustavo Camilo dos Santos 33

6º) Marco Cortina/Marcelo Raul Marcellos 27