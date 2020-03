Paranaense de Motocross terá os melhores

A abertura do Campeonato Paranaense de Motocross 2020 não irá reunir apenas os melhores pilotos do Estado, mas também grandes equipes do Brasil. Yamaha e KTM confirmaram presença no gate no próximo fim de semana, em Cianorte, região noroeste. E o público promete comparecer em peso: cerca de 10 mil pessoas são aguardadas. Pela Yamaha Racing Brasil, o destaque é o atual campeão Paranaense de Motocross na MX1, Pepê Bueno. Já a Pro Tork KTM Racing estará presente com nomes de peso como Gustavo Pessoa e Mariana Balbi, além do chefe de equipe Antonio Jorge Balbi Júnior, todos campeões brasileiros de motocross.

