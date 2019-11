Paranaense de Kart conhecerá campeões em Campo Mourão

Os campeões do Campeonato Paranaense de Kart de 2019 serão conhecidos neste sábado, em Campo Mourão, região noroeste do Estado.

Depois de duas baterias classificatórias de todas as categorias disputadas nessa sexta-feira, a expectativa é de finais disputadíssimas.

Nas provas da sexta-feira, o cascavelense Murilo Fiore ganhou as duas classificatórias das categorias F-4 Graduados e Graduados; Bem Hur de Souza, de Campo Mourão, ganhou as duas provas a F-4 Super Sênior; Alexandre Filho (Campo Mourão) ganhou a primeira classificatória da Cadete, e Alfredinho Ibiapina (Curitiba) a segunda; Bernardo Moter (Cascavel) ganhou a primeira classificatória da Mirim e Guilherme Moleiro (Rolândia) venceu a segunda. Na Sênior B, Diogo Pinto (Campo Mourão) ganhou a primeira classificatória e Luciano Munhoz (Paranavaí) a segunda. Osvaldo Drugovich Júnior (Maringá) ganhou as duas classificatórias das categorias Super Sênior e Sênior A. Campo Mourão também teve destaque com Samuel Cruz, que ganhou as duas provas da categoria Júnior. Samuel é o atual campeão brasileiro da categoria Cosadur Júnior.