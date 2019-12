Paranaense de Futebol: Times do oeste terão 13 jogos transmitidos na primeira fase

Cascavel – O Paranaense de Futebol 2020 está próximo de começar e o torcedor já pode se programar melhor para acompanhar seu time de coração e também toda a competição, que nesta semana teve confirmados os confrontos que serão transmitidos pela plataforma de streaming DAZN, que há dez dias anunciou a transmissão exclusiva do campeonato.

Ao todo, serão 40 partidas com exibição programada na primeira fase, sendo 13 delas envolvendo as equipes do Oeste do Estado: Cascavel CR, FC Cascavel e Toledo. Dos três, o time tricolor cascavelense terá cinco jogos transmitidos, enquanto FCC e TEC terão quatro partidas cada.

Das 11 rodadas da primeira fase, apenas na 3ª e na 5ª não haverá exibição de jogos envolvendo cascavelenses ou toledanos. Nelas, haverá o dérbi de Cascavel, na 3ª rodada, e o Clássico da Soja, entre Cascavel CR e Toledo, na 5ª rodada.

Dos cinco jogos com transmissão do Cascavel Clube Recreativo, três serão como visitante, diante de Operário, Londrina e Athletico. Já os duelos contra Paraná Clube e Coritiba serão transmitidos diretamente do Estádio Olímpico.

Para o Futebol Clube Cascavel, serão dois jogos fora (Coritiba e Paraná) e dois jogos em casa (Athletico e Londrina) com transmissão pela DAZN, enquanto o Toledo terá três partidas em casa exibidas pela plataforma de streaming, contra Londrina, Coritiba e Paraná, e uma como visitante, contra o Athletico.

Rodada inaugural

O Paranaense 2020 terá início no dia 18 de janeiro (sábado), com União x Athletico. No dia seguinte haverá as demais partidas da 1ª rodada, com Operário x Cascavel CR, Coritiba x FC Cascavel, Toledo x Cianorte, Londrina x PSTC e Rio Branco x Paraná Clube. Delas, apenas o duelo entre Porco e Leão do Vale não transmissão ao vivo.

JOGOS DAS EQUIPES

DO OESTE NA DAZN

1ª rodada

(19/1 – domingo)

18h Operário x Cascavel CR

18h Coritiba x FC Cascavel

2ª rodada

(23/1 – quinta-feira)

19h30 Cascavel CR x Paraná

4ª rodada

(29/1 – quarta-feira)

19h30 Toledo x Londrina

(30/1 – quinta-feira)

19h30 Paraná x FC Cascavel

6ª rodada

(8/2 – sábado)

19h Londrina x Cascavel CR

(9/2 – domingo)

16h FC Cascavel x Athletico

7ª rodada

(15/2 – sábado)

17h Athletico x Toledo

(16/2 – domingo)

16h Cascavel CR x Coritiba

8ª rodada

(22/2 – sábado)

17h Athletico x Cascavel CR

9ª rodada

(29/2 – sábado)

17h Toledo x Coritiba

10ª rodada

(8/3 – domingo)

16h FC Cascavel x Londrina

11ª rodada

(15/3 – domingo)

16h Toledo x Paraná