Paranaense de Futebol: Cascavel e Curitiba têm clássicos neste domingo pela terceira rodada

Curitiba – O Paranaense de Futebol 2020 chega à sua 3ª rodada neste fim de semana com clássicos em Cascavel e Coritiba, além do duelo entre as únicas equipes com 100% de aproveitamento: Athletico e Londrina, que abrem a rodada em jogo único neste sábado (25), às 17h, na Arena da Baixada.

As demais oito equipes do campeonato entrarão em campo no domingo (26). Serão quatro jogos às 16h. Entre eles FC Cascavel x Cascavel CR, dérbi que será disputado pela segunda vez na história, mas que já é chamado de clássico, o Clássico do Guizo.

A partida será no Estádio Olímpico com mando da Serpente Aurinegra, assim como foi no ano passado, ocasião em que a igualdade prevaleceu no placar, com um empate por 1 a 1, na última partida de ambas as equipes em 2019, no dia 31 de março.

Este ano, o FC Cascavel busca a segunda vitória seguida no Estadual, depois de ter vencido o Operário por 1 a 0 no meio de semana. Antes, havia perdido fora de casa para o Coritiba por 2 a 1. O detalhe é que os dois gols da equipe cascavelense, comandada por Marcelo Caranhato, foram marcados pelo prata da casa Paulo Baya, que já figura no topo da lista de artilheiros do campeonato.

Já o Cascavel CR foi derrotado em Ponta Grossa na estreia, por 1 a 0 pelo Operário, e em casa no meio de semana, por 2 a 0 pelo Paraná Clube. Essa derrota para a Gralha custou o cargo do treinador português Luís Miguel. Ele foi demitido ontem (24), e no mesmo dia a diretoria da Serpente Tricolor anunciou Argeu Gonçalves para o cargo. O ex-jogador e ídolo do Paraná Clube estava na equipe de auxiliares do Cruzeiro e volta a estar à frente de um time depois da campanha vitoriosa no Independente São-Joseense, time de São José dos Pinhais o qual comandou por dois anos (2017 e 2018), com 14 vitórias, seis empates e uma derrota em 21 jogos, antes de ir para a Raposa mineira.

Paratiba

Clássico estadual que terá a edição de número 104 neste domingo, o Paratiba movimentará a capital do Estado neste domingo (26) rumo à Vila Capanema, onde o Paraná Clube receberá o Coritiba às 18h, pela 3ª rodada do Paranaense 2020. Os rivais estão empatados na classificação com quatro pontos cada, abaixo de Athletico e Londrina, que têm seis e se enfrentarão um dia antes. No histórico do duelo, são 39 vitórias do Coxa, com 124 gols marcados, e 35 vitórias da Gralha, com 127 gols marcados, além de 29 empates. Nos últimos encontros, o time tricolor levou a melhor, com duas vitórias pela Série B, enquanto a equipe alviverde venceu uma vez pelo Paranaense.