O Campeonato Paranaense de Arrancada começa em Toledo. A primeira etapa da temporada será disputada neste sábado e neste domingo, com a participação de pilotos de vários estados. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Toledo, com apoio da Associação de Pilotos de Arrancada de Toledo, e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). As provas serão na pista de arrancada do Autódromo Rafael Sperafico.

A temporada de Arrancada de 201 metros deste ano será em quatro etapas. Além da etapa de Toledo, as outras serão em 16 e 17 de maio, em Maringá (ou Toledo); 11 e 12 e julho, em Campo Mourão (ou Toledo), e nos dias 31 de outubro e 1º de novembro em Toledo.