Paranaense Cadete inicia com mais de 700 gols na rodada de abertura

A competição é disputada em duas chaves. Na Ouro participam 16 seleções e na Prata competem 22, nos naipes feminino e masculino. Divididos em grupos, o Estadual é realizado pelo sistema de rodízio em um turno completo dentro de cada grupo, classificando à próxima fase os primeiros colocados para a disputa do G4.

Na principal divisão, as atuais campeãs da Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar estão no grupo A, junto com Prefeitura de Francisco Alves, Jussara Handebol e São Miguel do Iguaçu, enquanto as vice-campeãs da ACH/Santa Maria/Cascavel integram o B e terão pela frente Santo Antonio do Sudoeste Handebol, Marilena Handebol e as anfitriãs da Prefeitura de Toledo/ATH/APEF.

Já os atuais detentores do título da Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar é o cabeça de chave do grupo A, e enfrentará o Colégio ATO/Campo Mourão, Prefeitura de Arapongas/Semesp e Prefeitura de Marialva, ao passo que ASAHP/Paranavaí compõe o grupo B ao lado de Jussara Handebol, Fecam/AhandeCam/Grupo Integrado/Campo Mourão e Prefeitura de Cambé Handebol.

Na divisão de Acesso, as meninas de Castro fazem parte do grupo A com Jardim Alegre/AFHJA e Prefeitura de Bom Sucesso, e no B estão Prefeitura de Arapongas/Semesp, IHB Londrina, Prefeitura de Florestópolis e Prefeitura de Ourizona.

Enquanto no masculino, os donos da casa pegam ACH/Cascavel/AC5 e Prefeitura de Ourizona Handebol no grupo A; no B Ponta Grossa/Marista Pio XII/LHCG joga com Alto Paraná/DDC/FBB/Handebol, Castro e Ribeirão do Pinhal Handebol; no C Prefeitura de Corbélia enfrenta Marechal Cândido Rondon/Paraná Uniformes, Colégio Sepam/Ponta Grossa e Prefeitura de Matelândia Handebol; e no D se encontram Prefeitura de Santa Izabel do Oeste/AIHA, Prefeitura de Francisco Alves, IHB Londrina e Prefeitura de Mandaguaçu.

Rodada de estreia

Pela Chave Ouro, a seleção masculina de Cambé venceu por 25 a 21 o elenco da ASAHP/Paranavaí, somando os primeiros dois pontos na tabela de classificação. Os atuais campeões estaduais mostraram que vieram determinados a manter o título em seus domínios. Diante da Prefeitura de Marialva, os maringaenses mostraram imponência e venceram os rivais por 40 a 11. Já o Colégio ATO/Campo Mourão ganhou de 37 a 21 da Prefeitura de Arapongas/Semesp, e os jussarenses deram uma amostra que vieram pra “brigar” pelo título ao fazer uma grande estreia diante da Fecam/AhandeCam/Grupo Integrado/Campo Mourão, fechando o marcador em 44 a 11.

Já no feminino, as vice-campeãs ACH/Santa Maria/Cascavel golearam por 24 a 09 as pratas da casa da Prefeitura de Toledo/ATH/APEF, enquanto as atuais campeãs da Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar superaram por 24 a 16 São Miguel do Iguaçu. Também garantiram seus primeiros pontos na competição as meninas do Jussara Handebol, ao ganharem de 35 a 16 da Prefeitura de Francisco Alves. As santo-antonienses dominaram a partida contra Marilena Handebol, vencendo por 30 a 07.

Divisão de Acesso

Na competição da Chave Prata, estrearam com vitória as meninas de Jardim Alegre/AFHJA, 19 a 14 sobre Prefeitura de Bom Sucesso; Prefeitura de Arapongas/Semesp de 21 a 09 contra Ourizona Handebol, e IHB Londrina ganhou por WxO da Prefeitura de Florestópolis.

Por sua vez, o selecionado masculino da Prefeitura de Santa Izabel do Oeste fez uma grande apresentação e venceu por 28 a 20 a Prefeitura de Mandaguaçu; Prefeitura de Francisco Alves goleou os londrinenses por 34 a 20, enquanto os cascavelenses protagonizaram uma disputa acirrada com Ourizona Handebol, vencendo por duas bolas, 18 a 16. Já o elenco de Alto Paraná/DDC/FBB/Handebol superou por 37 a 29 Castro Handebol, e a Prefeitura de Matelândia não encontrou dificuldade pra ganhar de 30 a 15 da Prefeitura de Corbélia, ao passo que os rondonenses ganharam de 34 a 20 sobre os ponta-grossenses do Colégio Sepam, e o Colégio Marista Pio XII venceu por 29 a 24 Ribeirão do Pinhal Handebol.

A competição segue nesta sexta-feira (21), com partidas simultâneas nos ginásios de esportes Alcides Pan, Aldanir Rossoni e Yara Country Club. A programação completa você confere no site www.paranahandebol.com.br.

Confira a relação dos atletas destaques do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete – Chave Ouro

Amanda Carolina Ribeiro Batista, de Jussara Handebol.

João Mateus Pingueli Sodré, do Colégio ATO/Campo Mourão.

Gabriel Nunes da Silva, ASAHP/Paranavaí.

Fernanda Oliveira de Sousa, da ACH/Santa Maria/Cascavel.

Gyovana Gislon, de São Miguel do Iguaçu.

Higor Tiago Moraes Lipori, da Prefeitura de Maringá/Unimed/Unicesumar.*

Ana Leticia Ferreira, de Santo Antonio do Sudoeste.*

Vinicius Petrilo Fontoura, do Jussara Handebol.

*Atletas indicados por unanimidade.

Confira a relação dos atletas destaques do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete – Chave Prata

Eduardo de Oliveira Aluisio, da Prefeitura Francisco Alves.*

Maria Eduarda Capoal, da Prefeitura de Arapongas/Semesp.*

Ana Clara Azevedo, do Jardim Alegre/AFHJA.

Victor Gabriel Marçal da Silva, da Prefeitura de Ourizona.

Elison Kauãn Bueno de Oliveira, da Prefeitura de Santa Izabel do Oeste/AIHA.

João Lucas Ramos, de Alto Paraná/DDC/FBB/Handebol.

Gabriel dos Santos Machado, da Prefeitura de Matelândia Handebol.

Gabriel Costa Klein, de Marechal Cândido Rondon/Paraná Uniforme.

Haroldo Bernardo de Geus Neto, de Ponta Grossa/Marista Pio XII/LHCG.

*Atletas indicados por unanimidade.

Organização

Realizado pela Liga de Handebol do Paraná, o Campeonato Paranaense de Handebol Cadete conta com o apoio da Prefeitura de Toledo, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer, da Associação Toledense de Handebol, da Federação Internacional de Handebol (IHF), da Confederação Brasileira de Handebol, da Associação Paranaense de Árbitros de Handebol (APAH), do CREF9/PR, e da Kempa.