Paranaense bate o recorde do Speed Park

Campeão brasileiro da Codasur Júnior em 2019, em Cascavel, o paranaense Samuel Cruz (Cellshop/Thunder) iniciou de forma bastante positiva a nova temporada do kartismo no Brasil. No Kartódromo Speed Park, sede da próxima edição do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Mundial CIK/FIA, o piloto de Campo Mourão sagrou-se sábado vice-campeão da categoria Júnior no Troféu Ayrton Senna de Kart.

Depois de competir na famosa 500 Milhas da Granja Viana no fim do ano passado, Cruz voltou às pistas em um evento de alto nível, competindo com um chassi Thunder.

Sempre buscando o melhor acerto de seu equipamento, ele se manteve entre os três pilotos mais rápidos da categoria Júnior e liderou algumas das atividades.

Samuel Cruz confirmou seu bom desempenho na tomada de tempos, quando conquistou o terceiro lugar, mas um abandono forçado por um problema no carburador fez o jogo virar momentaneamente. Na corrida seguinte, largando em sétimo, uma boa recuperação fez o paranaense terminar em segundo.

Largando da terceira posição na Final, Samuel Cruz assumiu o segundo lugar ainda nas primeiras curvas, mas sempre em forte duelo com o piloto Luiz Trombini, com quem trocou de posição várias vezes. A disputa com o concorrente, entretanto, permitiu que o líder abrisse uma vantagem significativa.

Assim, depois de se afastar de Trombini e de finalmente garantir a segunda posição, Samuel Cruz tratou de ir em busca do líder. Marcando a volta mais rápida da prova a todo momento, o piloto paranaense acabou cravando o recorde da pista para sua categoria, ao fazer a melhor volta da prova, na 22ª passagem, com o tempo de 50s765.

“Foi uma bela final. Mostramos que estamos em uma ótima fase”, disse Samuel Cruz, que compete com os chassis Thunder. “Saí muito feliz com o resultado. Pude mostrar que eu tinha um conjunto muito bom. Fui muito rápido do meio da prova em diante, mas um erro na penúltima volta não me permitiu brigar pela vitória”, relembra o piloto.