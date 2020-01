Paranaense 2020: Segundona tem arbitral nesta quinta; Foz Futebol está fora

Cascavel – A Segunda Divisão do Paranaense de Futebol 2020 começa nesta quinta-feira (23), ainda que apenas para os dirigentes das equipes participantes. É que às 15h30, na sede da Federação, em Curitiba, haverá a reunião arbitral da competição.

Uma ausência, entretanto, já está confirmada, a do Foz Futebol. Rebaixado da primeira divisão no ano passado após três temporadas seguidas na elite do Estadual, o Azulão decidiu pedir licença de um ano de suas atividades.

O motivo da desistência é o mesmo citado pelo presidente da equipe, Arif Osman, em outras oportunidades: falta de apoio financeiro. Tanto que em março de 2019, ainda em meio às disputas da Taça Dirceu Krüger, o mandatário da equipe iguaçuense solicitou informações à Federação sobre como proceder quanto à mudança de sede. A ideia era levar o time para Medianeira.

Além do Foz, outras duas equipes, por problemas nas inscrições e falta de dinheiro para pagar as taxas, também desistiram de disputar a Segundona 2020: Batel, que havia terminado a divisão de acesso em sétimo lugar ao passado, e o Arapongas, que havia ascendido da terceira divisão com o vice-campeonato em 2019.

Com isso, Araucária, Azuriz/Pato Branco e Iguaçu/União da Vitória receberam convites para participar do arbitral desta quinta-feira. Eles foram terceiro, quarto e quinto colocados, respectivamente, na Terceirona do ano passado.

Com o pedido de licença, o Foz está automaticamente rebaixado à terceira divisão, assim como Batel, de Guarapuava, e Arapongas. Com isso, a reunião arbitral da Segundona 2020 deverá reunir, nesta tarde, dirigentes de: Andraus, Apucarana, Independente São-Joseense, Nacional, Prudentópolis, Rolândia, Araucária, Azuriz e Iguaçu.

Azulão manterá escolinhas, mas não disputará categorias de base

A licença de um ano das atividades do Foz Futebol afetará apenas o departamento profissional da equipe, segundo o presidente do time, Arif Osman. Entretanto, ele deixa em aberto a possibilidade de não disputar competições também com as equipes de base.

“Oficialmente, não precisamos disputar Nada em 2020, mas temos a nossa escolinha, com cerca de 300 jogadores treinando, da categoria sub-11 até a sub-17. Continuaremos com a nossa escolinha de base, que tanto nos orgulha. E continuaremos trabalhando como sempre. Este tempo, de um ano, faz-se necessário para que a cidade decida se quer ter futebol profissional ou não. Se quiser, retornaremos em grande estilo e lutando pelos títulos e acessos. Se não, já fizemos o suficiente para ficar marcado na história do futebol profissional de Foz do Iguaçu”, disse o dirigente.

A ascensão do Azulão no futebol foi realmente meteórica. Foram seis temporadas na primeira divisão, sendo as últimas cinco de forma consecutiva na elite: 2009, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Nesse período, o Azulão disputou três edições da Série D do Brasileiro (2015, 2017 e 2019) e uma da Copa do Brasil (2019), pela primeira vez em sua história. No Paranaense, foi quarto colocado em 2015 e terceiro em 2018, com a segunda melhor pontuação. “Além disso, revelou vários jogadores e fez negócios que renderão dinheiro ao clube no futuro breve”, continua Arif, que está à frente da equipe desde 2005 e enfrenta problemas de saúde. “Preciso me cuidar, tenho filhos para criar e uma família toda por trás”, disse.

“O Foz Futebol resolveu pedir licença por um ano das competições profissionais e de base, e retornaremos se a cidade decidir que devemos retornar em 2021. Mas se a cidade não quiser, ficaremos fora da Terceira Divisão de 2021. Futebol não se faz com tapinhas nas costas, faz-se com Dinheiro. Agradeço a quem sempre esteve ao meu lado nestes anos todos, e principalmente aos nossos torcedores e patrocinadores”.