Paranaense 2020: Cascavel CR recebe União para jogo de seis pontos no Olímpico

Cascavel – Ainda em busca de se manter na primeira divisão do Paranaense de Futebol, sua meta principal, mas de olho em uma vaga nas quartas de final, o Cascavel CR iniciará neste domingo (1º) uma sequência de dois jogos como mandante no Estádio Olímpico Regional, onde venceu seus dois últimos compromissos. Neste fim de semana, o duelo é contra o União, às 16h, pela 9ª rodada, num jogo de “seis pontos” contra o rebaixamento. O ingresso custa R$ 20 com validade para qualquer setor do estádio.

A Serpente Tricolor venceu Toledo e Coritiba nas últimas vezes que atuou diante de seu torcedor, que, aliás, está devendo este ano. O Time do Povo tem a pior média de público do campeonato, com média de 375 pagantes em três jogos no Olímpico – estreou em casa com derrota para o Paraná Clube.

Esses triunfos, os únicos na competição, tiraram a equipe cascavelense da zona de rebaixamento e a levaram à zona intermediária da tabela, com 7 pontos, a dois do G8 e dois acima da ZR. Já o União, que amarga quatro derrotas seguidas, joga a vida no Olímpico. Com 5 pontos, o time de Francisco Beltrão abre o grupo do descenso e precisa somar pontos antes de visitar o Paraná Clube e receber o FC Cascavel, nas duas últimas rodadas.

Para o Cascavel CR, vencer também é a única opção, sem pensar no “amanhã”. Na penúltima rodada, no próximo sábado (7), a Serpente receberá o Cianorte, que luta no G8, e na última rodada, no dia 15, visitará o PSTC, que luta contra a degola.